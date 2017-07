Burgemeesters negeren boerkinistandpunt Unia

Dat er volgens Unia geen juridische grond voor een boerkiniverbod bestaat, maakt weinig indruk. Antwerpen en Brugge laten al weten het advies naast zich neer te leggen.

Dat het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia een negatief advies gaf over het verbod van lichaamsbedekkende zwemkledij – bekend als het boerkiniverbod – viel niet overal in goede aard. ‘Desnoods daagt men de stad voor de rechtbank’, zegt de Antwerpse schepen voor Diversiteit, Integratie en Inburgering Fons Duchateau (N-VA). ‘Dan zal ik het verbod daar verdedigen. Het is de enige houding die ik in eer en geweten kan aannemen.’

Nochtans is het advies van Unia, dat te rade ging bij de Vlaamse Genderkamer en het Agentschap Zorg en Gezondheid, ­duidelijk: er is geen juridische grond om het boerkini­verbod te handhaven. De meest gehoorde redenen zijn hygiëne en veiligheid. Die worden onderuitgehaald.

Brugge ook niet

Duchateau betreurt ook dat het verbod voorbijgaat aan de bezorgdheid over de vrouwenrechten. ‘De toegeving aan een paar misnoegde individuen kan ertoe leiden dat de boerkini via groepsdruk straks de norm wordt voor “goede” moslima’s’, zegt hij.

‘Niets van’, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. ‘Uit onderzoek bleek al dat autonomie en zelfbeschikkingsrechts erg belangrijk zijn voor gendergelijkheid. Zij zullen zich niet laten verplichten een boerkini te dragen. Wie wil, kan nu gemengd zwemmen. Bovendien dragen niet alleen moslima’s lichaamsbedekkende zwemkleding. Ook Joodse vrouwen of vrouwen met grote littekens kiezen ervoor zich te bedekken.’

Opvallend: Duchateau kreeg bijval uit Brugge. ‘Wij passen het zwembadreglement niet aan’, zegt burgemeester Renaat Landuyt (SP.A). Daarin wordt een boerkini expliciet verboden, net zoals een zwemshort tot onder de knie.

De meeste steden en gemeenten weten niet wat ze met het advies moeten aanvangen. Ze wachten de eerstvolgende gemeenteraad af om een beslissing te nemen. In Dendermonde gaat de schepen van Sport, Carine Verhelst (SP.A), overleggen met collega’s en zwembadbesturen om een gezamenlijke visie uit te stippelen.

Die strategie sluit aan bij de vrees van Duchateau dat het toelaten van boerkini’s een stap zou zijn naar separatisme tussen ‘boerkinizwembaden’ en ‘witte zwembaden’.

Essentie

‘Wij hebben alleen op de essentie gereageerd’, zegt Keytsman. ‘Dat is het advies dat steden, gemeenten en zwemsters vroegen. De angsten en emoties van anderen laten we buiten beschouwing.’

Het negatieve advies is koren op de molen van de N-VA. Die partij gebruikte de afgelopen maanden ieder voorval om Unia aan te vallen. Vooral staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) lijkt een nieuwe rel te verwelkomen. In de plenaire vergadering van de Kamer gisteren liet ze geen spaander heel van Unia: ‘Het is een gemiste kans. Het wordt hoog tijd dat Unia mee evolueert op dat vlak. Het advies heeft geen juridische waarde. Het is de mening van Unia en niet meer dan dat.’ De uitspraak lijkt veel op de vorige, toen Demir zich afvroeg of Unia nog wel doet waarvoor het is opgericht.