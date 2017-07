Colsaerts is met 25e plaats beste Belg na eerste ronde op Scottish Open

Nicolas Colsaerts is met een openingsronde van 70 slagen de beste Belg na de eerste ronde op het Scottish Open golftoernooi (EPGA/7.000.000 euro), dat van start is gegaan op de Dundonald Links golfbaan in het Schotse Troon.

De 34-jarige Brusselaar begon nochtans met bogeys op de eerste en vierde hole. Nadien zette Colsaerts de scheve situatie recht met birdies op de holes vijf, negen, dertien en veertien. Na een bogey op de zeventiende en een birdie op de achttiende hole bracht hij een scorekaart binnen van twee onder par.

In de tussenstand telt Colsaerts vijf slagen meer dan de Fin Mikko Ilonen die alleen de leiding waarneemt. De 37-jarige Ilonen, die het toernooi in 2014 won, telt twee slagen voorsprong op zes spelers waaronder de Ier Padraig Harrington, winnaar in 2007, en de Amerikaan Ricky Fowler, één van de favorieten voor de zege. Thomas Detry, die onlangs tweede werd tijdens het BMW International Open, kwam niet verder dan een ronde van 75 slagen en een daarbijhorende gedeelde 120e plaats.

Stand na eerste ronde Scottish Open:

1. Mikko Ilonen (Fin) 65 -7

2. Andrew Dott (Aus) 67

. Paul Peterson (VSt) 67

. Rickie Fowler (VSt) 67

. Ian Poulter (Eng) 67

. Callum Shinkwin (Eng) 67

. Padraig Harrington (Ier) 67

8. Richie Ramsay (Sch) 68

. Stephen Gallacher (Sch) 68

. Paul Dunne (Ier) 68

. Benjamin Hebert (Fra) 68

. Magnus A. Carlsson (Zwe) 68

. Matt Kuchar (VSt) 68

25. Nicolas Colsaerts (Bel) 70

120. Thomas Detry (Bel) 75