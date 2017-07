Radamel Falcao betaalt 8,2 miljoen euro terug aan Spaanse fiscus

Radamel Falcao, de Colombiaanse aanvaller van AS Monaco, heeft de Spaanse fiscus 8,2 miljoen euro overgeschreven. Dat weet persbureau AFP. De Colombiaan wordt verdacht van fiscale fraude in zijn periode bij Atlético Madrid tussen 2011 en 2013.

De som van 8,2 miljoen euro komt overeen met het bedrag dat de advocaat van de Spaanse overheid eist van Falcao. Hij zou belastingen ontdoken hebben door middel van constructies op de Britse Maagdeneilanden en in Ierland. Indien de aanvaller alsnog wordt vrijgesproken, krijgt hij zijn geld terug.

Falcao ontkent het bestaan van de fiscale constructies in het buitenland niet, maar is het niet eens met het grote bedrag dat hem wordt aangerekend als het over 2013 gaat. Zijn domicilie stond toen al in Monaco. De fiscus beschuldigt Falcao er op zijn beurt van zijn domicilie om fiscale redenen naar Monaco te hebben verhuisd, ruim voor zijn transfer naar het prinsdom.