Snelle e-bikes onwettig op jaagpaden

Er is een probleem met het verkeersbord dat de speed pedelecs (elektrische fietsen die tot 45 km/u halen) toelaat op jaagpaden langs kanalen en andere waterwegen.

Begin juni onthulde Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) de borden in Lot (Beersel). De bedoeling ervan is het jaagpad ook voor snelle e-bikes te promoten, zodat die wegen voor (nog) meer mensen een alternatief kunnen zijn voor pendelen met de auto. Er worden duizend van dergelijke borden geplaatst. Het kostenplaatje bedraagt driehonderdduizend euro, maar het vakblad ‘Verkeersspecialist’ heeft ontdekt dat die specifieke borden juridisch ongeldig zijn.

De bedoeling van de borden is om de uitzonderingen op de verboden toegang duidelijk te maken. ‘Uitgezonderd toelatingen, rijwielen (gewone fietsen dus, red.) en bromfietsen klasse A en P’, staat erop. In het verkeersreglement duikt nergens het begrip ‘bromfiets klasse P’ op. Gesteld dat in de volksmond ook over ‘bromfiets klasse P’ zou worden gesproken, dan was het ook duidelijk en zou er geen probleem zijn. Maar dat is niet het geval. ‘Wat als de bestuurder van zo’n speed pedelec op een jaagpad betrokken raakt in een ongeval?’, vraagt het vakblad zich af. ‘Wettelijk gezien mag hij daar niet zijn. Vermoedelijk zal de rechtbank geen oogje dichtknijpen.’

‘We hebben alvast niet gewacht op een aanpassing van de wegcode om speed pedelecs en elektrische fietsen te promoten als alternatief’, reageert Weyts. ‘We gaan er van uit dat de politie een tolerante houding aan de dag legt tot de federale regelgeving is aangepast.’