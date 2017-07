IS eist de mislukte aanslagen Brussel Centraal en Champs-Élysées op

Terreurorganisatie IS heeft de mislukte aanslagen in het station van Brussel-Centraal en Parijs opgeëist. In hun magazine Rumiyah, stellen ze dat de aanvallen uitgevoerd werden door ‘soldaten van het kalifaat’.

Beide aanslagen, die mislukten en waar geen slachtoffers bij vielen, waren tot heden niet opgeëist. Tot nu, want in de laatste editie van het magazine Rumiyah staan beide daders in de lijst van ‘soldaten van het kalifaat’, die actie ondernamen tijdens de ramadan.

Op 19 juni ramde een 31-jarige man een politiebusje nabij de Champs-Elysées. In zijn wagen zaten twee gasflessen, maar er vielen geen slachtoffers. De man stierf ter plaatse. De man was gekend bij de politie vanwege zijn sympathieën voor IS en in zijn ‘testament’ stelde de man dat hij naar Syrië wou gaan, maar dat hij werd ‘tegengehouden door ongelovigen’.

De dag nadien probeert de 36-jarige Oussama Zariouh uit Sint-Jans-Molenbeek een spijkerbom tot ontploffing te brengen in het station van Brussel-Centraal. De bom functioneert niet naar behoren en ontploft maar half. Er vielen geen slachtoffers, de man werd doodgeschoten door een militair.