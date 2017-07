Twee Belgische alpinisten uit Namen zijn woensdag om het leven gekomen in Grand-Combin, Zwitserland. Om nog onbekende redenen hebben de twee een val gemaakt van ruim vijftig meter.

De twee, 56 en 59 jaar oud, waren ’s ochtends vertrokken uit la cabane de Valosrey, een berghut op ruim 3.000 meter hoogte, om de Grand-Combin te beklimmen, aldus de lokale politie. Op ongeveer 3.800 meter hoogte is het duo gevallen, ze hingen aan elkaar met een touw. Hun lichamen werden gewonden door andere alpinisten die dan de hulpdiensten verwittigd hebben, aldus nog de lokale politie.

De Grand-Combin is een berg in de Zwitserse Alpen, in het kanton Wallis, en is 4.314 meter hoog.