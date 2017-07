Jambon verdedigt screenings Tomorrowland: ‘Vragen over aanslag zouden vervelender zijn’

Mag het festival Tomorrowland preventieve screenings uitoefenen op zijn bezoekers? Volgens minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) is dat een ‘gezonde veiligheidsreflex’. Dat zegt hij in de Kamer. Maar staatssecretaris voor Privacy Philippe De Backer (Open VLD) vraagt zich af of algemene controles wel de beste manier zijn om de veiligheid op grote evenementen te verhogen.

Volgens Jambon zijn kritische vragen bij algemene screenings wel ‘terecht’, maar voor hem primeert vooral de veiligheid van de festivalbezoekers. ‘Hier (in de Kamer, red.) binnen 14 dagen vragen moeten beantwoorden over waarom een aanslag op Tomorrowland kon gebeuren, zou veel vervelender zijn.’ Hij noemt de controles daarom een ‘gezonde veiligheidsreflex’, waardoor bijvoorbeeld terreurverdachten en gekende amokmakers de toegang tot het festival ontzegd kunnen worden.

‘Willekeur’

Maar volgens De Backer zijn er nog heel wat onbeantwoorde vragen over de manier waarop de screenings gebeuren. Als die niet duidelijk afgebakend zijn, kan dat volgens hem tot ‘willekeur’ leiden. De staatssecretaris vraagt zich ook af of een controle via een nationale databank wel het juiste middel is om de veiligheid te verhogen. Zeker omdat buitenlandse bezoekers daar buiten vallen. ‘We moeten kiezen voor maatregelen die de veiligheid op grote evenementen écht verhogen, met respect voor de privacy van bezoekers’, besluit de Backer.

‘Politiestaat’

Kamerleden Katja Gabriëls (Open VLD) en Hans Bonte (SP.A) delen de bekommernissen van De Backer. Zo stelt Gabriëls zich vragen bij de wettelijke basis en de criteria waarop de controles gebeuren. Bonte gaat verder en waarschuwt voor een ‘politiestaat’, indien de macht van de politie niet aan controle onderhevig is.

De controles bij Tomorrowland gebeuren al zes jaar, maar werden dit jaar voor het eerst door de federale politie uitgevoerd. Daarbij werden 37 personen toegang tot het festival ontzegd. Na klachten openden de Privacycommissie en het comité P. – de toezichthouder van de politie – een onderzoek naar de kwestie. Jambon gaf in zijn reactie nog toe dat de communicatie bij het weren van festivalgangers nog beter kan.