Frankrijk en Duitsland willen samen gevechtsvliegtuig ontwikkelen

De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron willen de komende jaren volle kracht vooruit met Europa. Op de Frans-Duitse ministerraad in Parijs stelden de twee regeringsleiders donderdag hun gezamenlijke plannen voor.

Frankrijk en Duitsland hebben donderdag afgesproken om ‘een Europees luchtgevechtssysteem te ontwikkelen’ dat ‘op lange termijn hun huidige vloot gevechtsvliegtuigen’ moet vervangen, zo kondigde het Elysée aan na het Frans-Duitse beraad. Beide landen willen daarvoor tegen midden volgend jaar een wegenkaart opmaken.

‘We willen een nieuwe generatie gemeenschappelijke gevechtsvliegtuigen hebben’, zo lichtte Macron toe. Het initiatief kadert in het streven naar een meer Europees geijkt defensiebeleid. ‘Dit is een diepgaande revolutie’, verzekerde Macron. De Franse strijdkrachten zijn momenteel uitgerust met Rafale-gevechtsvliegtuigen van Dassault. Het Duitse leger vliegt dan weer met de Eurofighter Typhoon en de Tornado.

Parijs en Berlijn willen ook andere gemeenschappelijke defensieprojecten lanceren, onder meer op vlak van artilleriesystemen. Beide landen verzekeren dat de projecten open zullen staan voor andere Europese landen ‘eenmaal de projecten voldoende ontwikkeld zijn’.

Harmonisatie

Behalve defensie prijkten ook fiscale harmonisatie en de toekomst van de eurozone hoog op de agenda. Volgens Macron raakten de twee grootste eurolanden het eens over ‘een project voor fiscale convergentie voor bedrijven’. Over de toekomst van de eurozone gaan beide leiders later voorstellen op tafel leggen, maar Merkel toonde zich donderdag wel open voor de speerpunten van Macron. Zo stelde de bondskanselier dat ze ‘niets tegen een eurobegroting’ heeft en dat ‘er gepraat kan worden’ over ‘een Europese minister van Financiën’.

Tenslotte bevestigde Macron ook dat hij de tweetalige Frans-Duitse onderwijsprogramma’s wil herinvoeren. Die waren afgeschaft onder zijn voorganger Francois Hollande.