Baby doodgeschoten in ziekenhuis Centraal-Afrikaanse Republiek

Twee gewapende mannen hebben gisteren een baby doodgeschoten in de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR). Het land is al dertien jaar in oorlog en haalt nog zelden de kranten. ‘Deze daad is symbolisch voor de willekeur en escalerende wreedheden in de CAR’

Dinsdag zijn twee gewapende mannen binnengedrongen in een ziekenhuis in de stad Zémio in het zuidoosten van de Centraal Afrikaanse Republiek (CAR). Ze bedreigden een gezin van drie, waaronder een vrouw met een baby. Toen ze probeerden vluchten begonnen de mannen te schieten. De baby, een meisje, werd geraakt in het hoofd en stierf in de armen van haar moeder. Een medewerker van Artsen Zonder Grenzen zag alles gebeuren en kon niets doen.

Vergeten oorlog

Het ziekenhuis in Zémio was het enige medische centrum in een straal van honderden kilometers en nu is het dicht. Artsen Zonder Grenzen (AZG) oordeelde dat ze de veiligheid van haar personeel niet meer kan garanderen. De artsen werden geëvacueerd naar de hoofdstad Bangui, meer dan 1000 kilometer verder. ‘Deze brutale daad toont de willekeur waarmee de gewapende groepen in de CAR opereren’, zegt Mia Hejdenberg, het hoofd van AZG in de CAR. ‘Duizenden gezinnen zonder medische zorg, terwijl het conflict escaleert.’

‘Deze daad is symbolisch voor de willekeur en escalerende wreedheden in de CAR’, aldus Hejdenberg. Het conflict daar is al 13 jaar bezig en wordt vaak vergeten. De laatste maanden flakkert het geweld weer op en burgers zijn met voorsprong de grootste slachtoffers. Een half miljoen mensen, 10 procent van de bevolking, moest al vluchten.

Oorlogsmisdaden

In het hele land heerst een klimaat van terreur, daardoor is voedselzekerheid een groot probleem. Foto: AP

De jongste burgeroorlog begon in 2013, toen de Séléka, een verbond van voornamelijk islamitische milities uit het noorden van het land, de regering van president Francois Bozizé omverwierp. Er volgde een bloedige periode die vaak wordt weggezet als een religieus conflict tussen christelijke en islamitische groeperingen. Maar in werkelijkheid woedt een ingewikkeldere strijd om de controle over de diamant- en­ ­uraniummijnen. Een rapport van de Verenigde Naties lijstte meer dan 600 incidenten op sinds het begin van het conflict. De lijst van wreedheden is eindeloos: massamoorden en andere ernstige schendingen van de mensenrechten. De VN spreken zelfs van oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.

Het zuidoosten waar het incident in het ziekenhuis plaatsvond, was tot voor kort een rustiger gebied. Maar de laatste weken neemt ook daar het geweld toe. Sinds 28 juni sloegen 20.000 mensen in de omgeving van Zémio op de vlucht. 4000 van hen zochten onderdak in het ziekenhuis van Artsen Zonder Grenzen.

Van een snelle oplossing lijkt voorlopig geen sprake. Alle aanwezige ontwikkelingsorganisaties zijn het erover eens dat de CAR in de eerste plaats meer geld nodig heeft. Het land heeft officieel 400 miljoen dollar nodig (projectie van de VN), maar slechts 16 procent van dat budget is beschikbaar.