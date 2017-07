Tarantino wil Manson-moorden verfilmen

Voor zijn volgende project heeft de Amerikaanse cultregisseur Quentin Tarantino zijn ogen laten vallen op de beruchte moorden eind jaren ‘60 door de bende van Charles Manson.

Volgens de vakwebsite Deadline heeft Tarantino actrice Margot Robbie aangesproken voor de rol van Sharon Tate. De toen hoogzwangere vrouw van Roman Polanski was het bekendste slachtoffer van de Manson Family.

Vakblad Hollywood Reporter weet dan weer dat de regisseur Brad Pitt, hoofdrolspeler in Tarantino’s Inglourious Basterds, gevraagd heeft om, vermoedelijk, de rol van de hoofddetective van het Manson-onderzoek te spelen.

Ook Jennifer Lawrence is al aangesproken. Samuel Jackson daarentegen niet: die doet, met een score van zeven op tien (of elf in het geval Kill Bill als twee films wordt gerekend) sowieso in bijna elke Tarantino-film mee.

Met de opnames wordt in de zomer van 2018 begonnen. Vermoedelijk komt de film dan een jaar later in de cinema’s, exact vijftig jaar na de moorden, die plaatsvonden in augustus 1969. Manson en vier handlangers werden twee jaar na de feiten elk tot meervoudige levenslange gevangenisstraffen veroordeeld.