Lewis Hamilton krijgt felle kritiek na missen van F1-event in Londen

Lewis Hamilton krijgt heel wat kritiek omdat hij in de aanloop naar de Britse GP het groots opgezette event 'F1 Live London' heeft gemist.

Het werd eerder deze week groots aangekondigd: het F1 Live London event. Voor de allereerste keer hielden al de F1-teams samen een groots opgezette F1-demo buiten een raceweekend. Het initiatief kwam van Liberty Media, de nieuwe eigenaar van de Formule 1.

Liberty Media wil de sport opnieuw dichter bij de fans brengen en dat doet het door middel van allerlei ingrepen die vroeger onder Bernie Ecclestone voor onmogelijk werden gehouden. Zo was er onder meer het 'Fan Festival' dat vanaf de GP van Spanje wordt gehouden. F1-fans kunnen met rijders op de foto t en ze maken kans op een ritje met een tweezitter over het F1-circuit.

In London ging Liberty Media een stap verder door een groots opgezet event inclusief F1-demo's te organiseren. Ter hoogte van Trafalgar Square bracht Liberty Media de Formule 1 niet alleen dichter bij de fans maar ook bij het grote publiek dat niet naar de raceweekends komt.

Het vond allemaal plaats in de aanloop naar de Britse GP, die komend weekend op het circuit van Silverstone plaatsvindt. Grote afwezige was echter Lewis Hamilton en dat leverde hem heel wat kritiek op.

Liberty Media zal ongetwijfeld 'not amused' geweest zijn door de afwezigheid van Hamilton en het zou zelf naar verluidt pas zo'n twee uur voor het evenement via sociale media vernomen hebben dat Hamilton niet aanwezig zou zijn.

Hamilton liet via twitter weten dat hij niet op het evenement aanwezig zou zijn:

To my loving fans, I can't wait to see you in Silverstone. Until then, I'm away on a two day break. God Bless you all. Love, Lewis????