President Trump neemt zoon niets kwalijk

De Amerikaanse president Donald Trump was niet op de hoogte van de ontmoeting tussen zijn zoon en een Russische advocate. Dat zei hij woensdagavond aan persagentschap Reuters. De president neemt zijn zoon niets kwalijk. ‘Ik denk dat veel mensen naar die vergadering zouden gaan’, klinkt het.

In juni 2016, pal in de Amerikaanse verkiezingscampagne, ontmoette Donald Trump junior een Russische advocate die hem ‘compromitterende informatie over Hillary Clinton’ zou beloofd hebben.

Trump Jr. vertelde zijn vader naar eigen zeggen niets over de ontmoeting, zei hij woensdag al. ‘Het stelde zo weinig voor, er was niets te vertellen.’ President Trump zegt aan Reuters pas enkele dagen geleden ingelicht te zijn over de controversiële ontmoeting van zijn zoon.

Trump jr. gaf dinsdag e-mailverkeer vrij tussen Rob Goldstone, een Brit met een verleden als tabloidreporter, en zichzelf. Die e-mails zorgen in de VS voor hoogspanning. Er zijn al lang geruchten en vermoedens dat het campagneteam van Trump hulp kreeg uit Rusland, maar dat werd steeds ontkend. Deze nieuwe documenten wijzen er echter op dat er wel contacten met Russen waren.