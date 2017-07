Corbyn: ‘Labour is klaar om Brexit te onderhandelen’

Jeremy Corbyn, voorzitter van Britse oppositiepartij Labour, zegt dat ‘Labour klaar is om de Brexit-onderhandelingen te voeren’, schrijven Britse media donderdagochtend.

Corbyn heeft donderdag in Brussel een ontmoeting met Michel Barnier, de Europese hoofdonderhandelaar voor de Brexit. De ontmoeting komt er een dag nadat de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson nog een veeg uit de pan kreeg van Barnier. Johnson had laten verstaan dat de ‘EU kan fluiten naar de Brexit-rekening’. Barniers repliek was kort maar krachtig: ‘Ik hoor geen gefluit, alleen de klok die tikt.’

De toon zal donderdag in Brussel waarschijnlijk iets gemoedelijker zijn. Want ook Corbyn laat niet na om de regering-May te bekritiseren voor het ontbreken van een degelijk onderhandelingsplan voor de nakende Brexit. De Labour-man, die tijdens de vervroegde verkiezingen de conservatieve partij van premier May van een absolute meerderheid wist te houden, beloofde ‘respectvol en vriendschappelijke relaties onderhouden met de Europese buren’, schrijft Sky News. En dat in tegenstelling tot de ‘megafoondiplomatie’ van de Tories.

Zusterpartijen

Bovendien beschikt Labour over nog een andere troef. ‘Onze sterke banden met de Europese zusterpartijen geven Labour een voordeel in het bereiken van een akkoord dat werkt voor beide partijen.’ Een ‘Labour-Brexit zou er dan ook helemaal anders uitzien’.

Naast Corbyn heeft Barnier overigens ook nog een ontmoeting gepland met de Schotse premier Nicola Sturgeon en de Welshe premier Carwyn Jones.