Nieuwe FBI-baas: ‘Russisch onderzoek is geen heksenjacht’

Christopher Wray, vorige maand door president Donald Trump voorgedragen als nieuwe baas van de Amerikaanse federale politie FBI, heeft zich woensdag zonder kleerscheuren gepresenteerd in de Senaat.

Op de confirmatiezitting schuwde Wray, die de door Trump ontslagen James Comey moet opvolgen, de gevleugelde woorden niet. Zo bezwoer hij dat hij zal werken in naam van een ‘onpartijdige justitie’.

‘Ik zal nooit toelaten dat het werk van de FBI beïnvloed wordt door iets anders dan de feiten, het recht en de zoektocht naar een onpartijdige justitie’, zo trapte Wray een verbale open deur in. Het FBI moet (weer) een ‘bron van fierheid’ zijn voor de Amerikanen.

Wray, afgestudeerd aan de prestigieuze Yale Law School, is een oud-procureur die nog gewerkt heeft in de regering van George W. Bush. Van 2003 tot 2005 was hij op het ministerie van Justitie verantwoordelijk voor de strafrechtelijke sectie, die toezicht moest houden op, onder andere, de FBI.

Over het hete hangijzer dat de Amerikaanse media al maanden in de ban houdt, de vraag of de Russen nu al dan niet geprobeerd hebben de presidentsverkiezingen in de VS te beïnvloeden, klonk het bij de baas in spe van de FBI resoluut: het Russisch onderzoek ‘is geen heksenjacht’ (een verwijzing naar uitlating in die trant van Trump).

Wray zal het huidige onderzoek ‘voluit steunen’, klonk het nog. Dat onderzoek is momenteel in handen van Robert Müller, ook al een gewezen baas van de FBI.