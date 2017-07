Voetbalbond maakt onvrede kenbaar na nieuws dat Duivels niet op de Heizel kunnen spelen

De Belgische voetbalbond werd woensdagmiddag officieel op de hoogte gebracht door de stad Brussel dat de Rode Duivels hun WK-kwalificatiematch tegen Cyprus (10 oktober) niet op de Heizel kunnen spelen. Er staan werken gepland, waardoor de veiligheid van de toeschouwers niet gegarandeerd kan worden. De KBVB laat haar onvrede merken in een kort persbericht: “De voetbalbond is verrast en verbaasd over deze communicatie.”

Het Brusselse schepencollege besliste dat België-Cyprus op 10 oktober niet op de Heizel kan gespeeld worden. De veiligheid kan niet gegarandeerd worden, omdat er vanaf september werken starten rond het stadion voor de bouw van een nieuwe tramlijn.

“De voetbalbond is verrast en verbaasd over deze communicatie, minder dan drie maanden voor de wedstrijd die als sinds eind juli 2015 op deze datum is geprogrammeerd. Daarnaast heeft de KBVB met de stad Brussel voor het gebruik van het stadion een lopend huurcontract tot en met 31 mei 2018.”

“De voetbalbond betreurt dit ten zeerste voor haar supporters evenals voor de organisatie van het event. De KBVB zal nu alle mogelijke pistes onderzoeken opdat zoveel mogelijk fans in de best mogelijke omstandigheden onze Rode Duivels bij deze wedstrijd zullen kunnen aanmoedigen.”

In theorie wil dat zeggen dat de Rode Duivels hun laatste officiële wedstrijd in het Koning Boudewijnstadion al gespeeld hebben. Het huurcontract van het stadion loopt immers af op 30 juni 2018, en werd door de stad niet verlengd. De Rode Duivels spelen in het kader van de WK-kwalificatie nog maar twee keer in eigen huis: tegen Cyprus en tegen Gibraltar, maar eerder al werd beslist dat die laatste match zou doorgaan op Sclessin, de thuishaven van Standard.