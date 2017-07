Bomen knakken door stormweer aan kust

Het stormweer dat vandaag over het land trok, bezorgde verschillende hulpdiensten aan de kust een drukke voormiddag.

Zowel de hulpdiensten in Blankenberge als in Knokke-Heist kregen verschillende meldingen binnen van stormschade. In Knokke-Heist bestond het leeuwendeel van de meldingen uit zaken die losgerukt waren door de wind. De technische dienst moest ook enkele bomen snoeien of ruimen die geknakt waren door de wind. Er kwamen ook enkele oproepen van wateroverlast binnen. 'Vooral de brandweer heeft wel wat werk gehad. De piek lag tussen 10.40 uur en 11.35 uur', aldus commissaris Vermeersch van de lokale politie Damme/Knokke-Heist.

In Blankenberge liepen twee auto's schade door rondvliegende takken. 'Het was een korte, maar intense storm', zegt Philip Denoyette van de lokale politie. 'De schade is aanzienlijk. Heel wat reclamepanelen waaiden los en ook enkele omheiningen lagen omver. Twee auto’s raakten beschadigd door takken.'