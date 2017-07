China stuurt soldaten naar eerste buitenlandse legerbasis

China heeft soldaten gestuurd naar Djibouti, waar het zijn eerste buitenlandse legerbasis inricht. Het gaat om een belangrijke stap in de versterking van de militaire aanwezigheid van het land in het buitenland. De Chinezen benadrukt daarbij nog eens zijn ‘verdedigende defensiepolitiek’.

De leden van de Chinese marine vertrokken dinsdag vanuit de provincie Guangdong naar het kleine land in de Hoorn van Afrika, kondigde het ministerie van Defensie aan op zijn website. De Chinese marine is al sinds eind 2008 aanwezig voor de kust van Somalië en in de Golf van Aden, in het kader van de internationale inspanningen om piraterij te bestrijden in de regio.

De ‘logistieke basis’ in Djibouti is echter de eerste in haar soort voor Peking. Ze zal dienen ter ondersteuning van de ‘escortes op zee in Afrika en het Midden-Oosten, vredesmissies en humanitaire hulp’, aldus China. Ook zal ze gebruikt worden voor operaties tegen piraterij en de evacuatie van burgers in geval van crisis.

China had de oprichting van de basis al begin 2016 aangekondigd. Het Afrikaanse land heeft al een Franse, een Amerikaanse en een Japanse legerbasis.

‘Verdedigende defensiepolitiek’

Djibouti is strategisch gelegen aan de Bab el Mandeb, een zeestraat die de Rode Zee met de Golf van Tadjoura en de Golf van Aden verbindt.

De legerbasis zal China beter in staat stellen zijn internationale verplichtingen na te leven, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘China is gehecht aan een vreedzame ontwikkeling. De Chinese defensiepolitiek is van nature verdedigend. Dat verandert niet’, zei Geng Shuang.

Het Amerikaanse ministerie zei in juni dat de Chinese basis ‘de groeiende invloed van China weerspiegelt en versterkt’. Peking verzekerde toen nog dat het niet op zoek was naar militaire expansie.