Vakantie is belangrijk tegen burn-out

Er wordt vaak gedacht dat Vlaamse werknemers een burn-out krijgen omdat ze te veel werken en te weinig vakantie nemen. Uit onderzoek blijkt dat je vooral je werk moet kunnen loslaten tijdens de vakantie.'Belgen moeten meer preventief aan hun mentale gezondheid werken.'

Veel of weinig vakantie lijkt niet het grootste probleem te zijn bij een burn-out. Werknemers moeten vooral voor en na hun vakantie de afwezigheid gaan compenseren, wat erop neerkomt dat ze extra hard moeten werken. ‘We zien dat het werk steeds vaker blijft liggen wanneer iemand op vakantie gaat, en dat het niet wordt overgenomen’, zegt professor personeelsbeleid aan de KU Leuven Ralf Caers.

Uit het onderzoek van Caers blijkt dat vier op tien werknemers zich ook tijdens de vakantie zorgen begint te maken over het werk. ‘Vakantie is bedoeld om ons hoofd vrij te maken, als we met het werk bezig zijn keren we niet fris terug’, zegt Caers.

Harmonie

‘We moeten opnieuw leren om het werk en het privéleven beter te scheiden’, zegt Marijke De Couck, onderzoek aan de VUB en Odisee en gecertificeerd burnoutcoach.

In dat opzicht stuurde de Amerikaanse Madalyn een opmerkelijke e-mail. Ze liet haar collega’s weten dat ze twee dagen niet kwam werken om zich te focussen op haar mentale gezondheid. Waarop de ceo van het bedrijf haar bedankte om mentale gezondheid blijvend op de agenda te zetten.

When the CEO responds to your out of the office email about taking sick leave for mental health and reaffirms your decision. ?? pic.twitter.com/6BvJVCJJFq — madalyn (@madalynrose) 30 juni 2017

In België zou zo een mailtje minder evident zijn. ‘In België moet je naar een arts gaan als je wil thuisblijven van het werk door ziekte’, zegt Caers. ‘Niet gaat werken vanwege je mentale gezondheid is in Vlaanderen nog niet echt aanvaard. We nemen te weinig tijd om te rusten, het moet al erg gesteld zijn voor we naar een dokter gaan. Belgen moeten meer preventief voor hun mentale gezondheid zorgen, dat gebeurt vandaag nog te weinig.’

Caers vindt dat we het beeld van een goede werknemer moeten veranderen. ‘Iedereen overwerkt zich, omdat “de perfecte werknemer” laat werkt. We moeten dat beeld counteren. Een goede werknemer is iemand die mentaal gezond tot 65 kan werken, en een goede balans heeft tussen werk -en privéleven.’