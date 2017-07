Vijfde editie ‘Brussel Danst’ lokt 10.000 bezoekers ondanks regenweer

De vijfde editie van ‘Brussel Danst’ lokte dinsdag veel volk naar de hoofdstad voor het Feest van de Vlaamse Gemeenschap. ‘Rond 19.00 uur telden we zo’n 6.600 bezoekers en uiteindelijk zijn we geland op 10.000 feestvierders’, zegt woordvoerster Eva Drees van organisator Muntpunt. ‘Dat zijn er iets minder dan de 11.000 van vorig jaar maar het regenachtige weer zit daar ongetwijfeld voor iets tussen.’

De traditionele dance-battles op het Muntplein lokten 130 dansers, maar nieuw was het Red Bull Bekvechten in de Beursschouwburg, waarbij getalenteerde rappers en MC’s het tegen elkaar opnamen. TLP sloot het feest op het Muntplein af, Lefto & vrienden namen de afsluiter in de Beursschouwburg voor hun rekening.

Meer dan 700 bezoekers ontdekten de hoofdstad met een gegidste wandeling, terwijl het Brussels Philharmonic en Allez, Chantez! zorgden voor een primeur door samen op te treden en iedereen op de trappen van de Beurs te laten meezingen op Mia (Gorki) en Gelukkig Zijn (Ann Christy). Grupetto bracht muziek van de Titanic in de Spiegelzaal van het Brussels Parlement en zo’n 70 artiesten brachten het feest ook naar de straten rondom de podia met acts, optredens en circusvertoningen.

Toonmoment

Op de Grote Markt brachten Will Tura, Stijn Meuris, Jo Lemaire en Nicole & Hugo, Free Souffriau en Gene Thomas een optreden met de Viva Vlaanderen-band en rockte The Clement Peerens Explosition de regen uit Brussel.

Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz toonde zich alvast heel tevreden: ‘Vandaag was wederom een mooi toonmoment van de Vlaamse aanwezigheid en uitstraling in Brussel. Ik ben bovendien bijzonder tevreden dat enkele grote Brusselse cultuurinstellingen hun medewerking hebben verleend.’