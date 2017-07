De Belgische volleybaljongens zijn er dinsdag op het EK voor spelers tot zeventien jaar niet in geslaagd de Europese titel te veroveren. In de finale in het Turkse Konya verloren de jonge Red Dragons met 3-2 tegen Italië. De setstanden waren 25-17, 21-25, 23-25, 26-24 en 15-10.

De jonge Belgen kregen in de vierde set kansen om de Europese titel op zak te steken. Italië trok uiteindelijk met 26-24 het laken naar zich toe. In de beslissende ‘golden set’ namen de Red Dragons de leiding (6-8), maar opnieuw waren ze niet opgewassen tegen het eindschot van de Italianen (15-10).

België had in de groepsfase van het EK van Tsjechië, Wit-Rusland, Spanje en Rusland gewonnen. Na een nederlaag tegen Italië eindigden onze landgenoten in hun poule op de tweede plaats, die een ticket voor de halve finales opleverde. Daarin namen de jongens van bondscoach Wim De Boeck met 3-0 de maat van Bulgarije.