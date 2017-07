Eerste onderzoeksrechter in zaak rond mysterieuze moord op kleine Grégory overleden

De onderzoeksrechter die als eerste het onderzoek leidde naar de mysterieuze moord op de kleine Grégory Villemin in 1984, Jean-Michel Lambert, is dood aangetroffen in zijn appartement. Dat meldt Le Parisien. De gerechtelijke politie van Rennes onderzoekt de zaak. Volgens de Franse krant heeft hij zichzelf van het leven beroofd. Intussen heeft ook de kroongetuige in de zaak, Murielle Bolle, haar hongerstaking stopgezet.

Het plotse overlijden van Jean-Michel Lambert (65) komt als een schok, nu het onderzoek naar deze mysterieuze zaak in een stroomversnelling kwam. 33 jaar na datum is de 48-jarige Murielle Bolle, een kleine maand geleden opgepakt. De arrestatie volgde enkele weken na de vondst van een verdachte boodschap in een register van een Franse kerk. ‘Ik weet wie Grégory vermoord heeft. Ik was bij hem’, stond te lezen in het register. De boodschap was ondertekend door Murielle Bolle. Zij was de schoonzus van een aangetrouwde neef van de familie, hij was overigens tijdelijk hoofdverdachte in de zaak.

Lambert was de eerste onderzoeksrechter belast met de zaak. Overigens was het ook hij die Laroche in beschuldiging stelde. Hij kreeg indertijd veel kritiek vanwege zijn, door sommigen beschreven als, mediageil optreden. Ook krijgt hij vaak de schuld voor de dood van Laroche in zijn schoenen geschoven. De vader van Grégory schoot Laroche dood nadat hij weer vrijgelaten was wegens gebrek aan bewijs. Maurice Simon nam de taken van Lambert over in 1986.

Hongerstaking voorbij

Intussen heeft Murielle Bolle een einde gemaakt aan haar hongerstaking, die ze afgelopen donderdag was begonnen. Met haar actie wou ze de omstandigheden van haar gevangenschap aanklagen. Haar advocaten hebben opnieuw om haar vrijlating gevraagd.

De 48-jarige Bolle werd eind juni opgepakt en in staat van beschuldiging gesteld voor ontvoering van een minderjarige. Op het ogenblik van de feiten, in 1984, was Bolle vijftien jaar. Zij zei aanvankelijk te hebben gezien hoe haar schoonbroer Bernard Laroche de kleine Grégory Villemin had meegenomen in zijn auto. Later trok zij die getuigenis in.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be