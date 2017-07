May stemt in met onderzoek naar schandaal besmet bloed

De conservatieve Britse premier Theresa May heeft een onderzoek bevolen naar de besmetting van bijna 5.000 Britten door besmet bloed. Dat deed ze na een oproep door de leiders van zes andere partijen.

In een gezamenlijke brief van die partijleiders staat dat zowat 2.400 mensen waren omgekomen in ‘een van de ergste rampen in vredestijd in de geschiedenis van het land’. Die mensen hadden met hiv en hepatitis besmet bloed gekregen door de Britse nationale gezondheidsdienst (National Health Service) van de jaren 1970 tot 1990.

Volgens de brief zouden de medische details van de slachtoffers zijn aangepast, om de oorzaak van de besmettingen te verbergen. Ook zouden sommige documenten zijn vernietigd in een ‘doofpotoperatie’, terwijl het besmette bloed niet is verwijderd uit de ziekenhuizen, ook niet toen de risico’s al duidelijk waren.

Het parlementslid Diana Johnson van Labour, die de oproep aan May heeft gecoördineerd, is tevreden met onderzoek. Volgens haar moet niet alleen de aanloop naar de tragedie worden onderzocht, maar ook wat daarna gebeurde, zoals de vermoedelijke doofpotoperatie en het verlies van documenten en medische gegevens.

‘Meer dan 2.400 mensen hebben tragisch hun leven verloren’, aldus Johnson. ‘Velen wisten zelfs nooit wat de omvang was van wat hen was aangedaan.’