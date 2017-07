Ophef over Oostends hondenverbod

Tientallen hondeneigenaars gingen gisterenavond in op de uitnodiging van Jong VLD om deel te nemen aan een hondenwandeling langs de zeedijk van Oostende. Met de actie willen ze bij het stadsbestuur aandringen om ook in de zomer op het strand te mogen wandelen.

Momenteel zijn honden vanaf de paasvakantie tot oktober niet toegelaten op het strand. Daar willen de deelnemers aan de wandeling zo vlug mogelijk verandering in zien. Jong VLD Oostende, die achter het initiatief zat, heeft het stadsbestuur gevraagd het reglement aan te passen.

'Regeling houdt geen steek'

'In Oostende kan je enkel tijdens de lange wintermaanden samen met je viervoeter een lange strandwandeling maken', legt voorzitter Charlotte De Backer uit. 'Het argument dat er een zone is tussen Raversijde en Middelkerke waar dat het hele jaar door mag, houdt geen steek. Dat is voor oudere mensen sowieso al geen optie en bij hoogtij lukt het ook al niet. Het is niet de bedoeling dat de honden een overlast zouden betekenen voor de strandgangers. Ons voorstel is om ze toe te laten voor 10.30 uur ’s morgens en na 18.30 uur ’s avonds. Het steekt des te erger omdat zoiets in badplaatsen als Bredene en De Haan wel kan.'

Dat bevestigt Bredense burgemeester Steve Vandenberghe (SP.A). '90 procent van de mensen zorgt niet voor het minste probleem. Je hebt altijd hardleerse onnozelaars, maar daartegen treden we heel streng op.'

Hondenpoep

Een veel voorkomende opmerking is de overlast van hondenpoep. 'We hebben daar begrip voor', zegt Louise Stubbe van Jong VLD. 'Honden op het strand is een zaak van vrijheid én verantwoordelijkheid. Het stadsbestuur mag zeker inzetten op meer controle. We vernamen dat er in 2016 slechts 90 GAS-boetes werden uitgeschreven tegen hondenpoep. Dat is de helft minder dan het jaar voordien.'

Het voorstel kan op heel wat begrip rekenen bij de hondeneigenaars. 'Wat mij betreft, mogen ze duizend euro boete vragen voor iemand die de hondenpoep niet opruimt', zegt Tille Troost die met haar hondje Louise deelneemt aan de actie. 'Wat gaan ze nog verbieden op het strand? Kinderen? Want die zijn ook niet altijd proper.'

'Niet aan de orde'

Schepen Kurt Claeys (Open VLD) hoopt dat het binnen de meerderheid bespreekbaar wordt en ook Jong VLD hoopt gehoor te krijgen bij de burgemeester, maar zo ziet het er – voorlopig – niet naar uit. Burgemeester Johan Vande Lanotte (SP.A) reageert heel kort op de actie én op het voorstel. 'Momenteel is dit helemaal niet aan de orde en ik zal er dan ook niet verder op ingaan. We zullen wel zien.'