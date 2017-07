In de sprint is in deze Tour niets te beginnen tegen Kittel

Marcel Kittel heeft de tiende etappe in de Tour de France gewonnen. Na 178 kilometer was hij voor de vierde keer in deze Tour de snelste in een massasprint, waardoor zijn groene trui nog wat steviger om de schouder van de Duitser van Quick Step hangt. Het wedstrijdverloop was opnieuw hetzelfde als alle voorgaande vlakke etappes, met Wanty-Groupe Gobert in de aanval maar de sprintersploegen die de controle behielden. Chris Froome kende zo (alweer) een rustig dagje in het peloton en behoudt de gele trui.

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

Na een rustdag om te bekomen van de dolle etappe op zondag die heel wat slechtoffers eiste, trok het Tourpeloton zich weer op gang voor een vlakke rit van Périgueux naar Bergerac over 178 kilometer. Onderweg wachtte enkel de Côte de Domme na 100,5 km en de Côte de Buisson-de-Cadouin na 138,5 km, twee colletjes van vierde categorie. Hierna volgden nog 40 vlakke kilometers richting finish in Bergerac.

En zoals kregen we hetzelfde scenario als in alle andere, vlakke etappes: van bij de start sprong een renner van Wanty-Groupe Gobert weg, hij kreeg één renner in steun en meteen was de vlucht van de dag vertrokken. Deze keer was het de Fransman Yoann Offredo (30) die de Belgische ploeg in the picture zette en het was met Elie Gesbert eveneens een Fransman die mee sprong. De 22-jarige Gesbert rijdt voor Fortuneo-Oscaro en is de jongste renner in de Tour.

Foto: AFP

Meteen maakte het peloton barrage en doken de vertrouwde namen op aan kop van het peloton. Lars Bak voor Lotto-Soudal en vooral Julien Vermote voor Quick Step reden alweer urenlang in de wind om de vluchters binnen schot te houden. De voorsprong van de twee koplopers zou een ganse dag schommelen rond de drie minuten.

De tussensprint Saint-Cyprien zorgde (even) voor wat opwinding. Uiteindelijk won André Greipel (Lotto-Soudal) de sprint achter de twee vluchters, voor groene trui Marcel Kittel (Quick Step) en Alexander Kristoff (Katusha).

Greipel remporte le sprint du peloton / Greipel wins the bunch sprint #TDF2017 pic.twitter.com/owPdLMsiKR — Le Tour de France (@LeTour) July 11, 2017

Na die tempoversnelling keerde echter meteen de rust terug in het peloton. Daar kregen Quick-Step en Lotto-Soudal toen de finale naderde wel de steun van de andere - overgebleven - sprintersploegen zoals Katusha (voor Kristoff), Cofidis (Bouhanni) en LottoNL-Jumbo (Groenewegen). Op zes kilometer van de finish waren de twee avonturiers van de dag eraan voor de moeite en kon de nerveuze voorbereiding op de massasprint in alle hevigheid losbarsten...

Aangekondigde massasprint

Lotto-Soudal was vanaf de samensmelting meteen vroeg in de weer met hun treintje in de voorste gelederen. Groen trui Kittel zat tot in de slotkilometer verderop verscholen in de groep. Bouhanni begon de sprint van ver maar toch was Kittel daar en de Duitser won zijn vierde zege.

Morgen krijgen de sprinters een laatste kans voor de Pyreneeën om voor de zege te strijden, dan wacht een vlakke etappe van 203,5 kilometer tussen Eymet en Pau.

Uitslag:

1. Marcel Kittel

2) John Degenkolb

3) Dylan Groenewegen

4) Rüdiger Selig

5) Alexander Kristoff

6) Nacer Bouhanni

7) Daniel McLay

8) Pieter Vanspeybrouck

9) Sonny Colbrelli

10) Edvald Boasson Hagen

Stand:

1. Chris Froome

(later meer)