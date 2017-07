Wat is erger: vijf uur op Wimbledon of vijf uur in de Tour?

Bijna vijf uur tennissen zoals Rafael Nadal en Gilles Muller gisteren op Wimbledon deden? Dat is best lang. Maar is het nu zwaarder dan acht uur fietsen of anderhalf uur voetballen?

4 uur, 48 minuten en 68 games hadden de Spanjaard Rafael Nadal en de Luxemburger Gilles Muller nodig om uit te maken wie van hen twee naar de kwartfinale mocht op Wimbledon. Lang, maar zeker geen record.

De allerlangste tennismatch ooit werd ook op Wimbledon gespeeld, in 2010. De Amerikaan John Isner versloeg na 11 uur en 5 minuten de Fransman Nicolas Mahut. De match duurde drie dagen, de laatste set eindigde op 70-68.

Bijna vijf uur is dus lang, maar niet uitzonderlijk. In de geschiedenis van het mannentennis werden al 36 wedstrijden gespeeld die langer dan vijf uur duurden. Dat heeft er uiteraard mee te maken dat in de vijfde set van grandslamtoernooien of Daviscupmatchen geen tiebreak mag worden gespeeld en er twee games verschil moet zijn in de slotset vooraleer een winnaar wordt aangeduid. Vandaar de 15-13 van gisteren bij Nadal, vandaar de 70-68 uit 2010.

En ergens anders dan op Wimbledon?

Vandaar ook de wedstrijd tussen de Fransen Fabrica Santoro en Arnaud Clement in de eerste ronde van Roland Garros 2004. Zesenhalf uur stonden ze op de baan, met een 16-14 in de slotset. Want daar verwacht je het eerder: gravel is trager dan gras, dus is het logisch dat een match langer duurt dan op het snelle gras van Wimbledon.

Je behoeft trouwens niet eens een eindeloze vijfde set om tot een lange wedstrijd te komen. In de finale van de Australian Open in 2012 eindigde de finale tussen Novak Djokovic en Rafael Nadal op een redelijk ‘normale’ 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 en 7-5. Maar de heren stonden er wel 5 uur en 53 minuten voor op de baan. Nog zo eentje: de Zweed Stefan Edberg versloeg in 1992 op de US Open de Amerikaan Michael Chang met 6-7, 7-5, 7-6, 5-7 en 6-4. Hij had er 5 uur en 26 minuten voor nodig.

Wielrennen is minder belastend

Maar wat doet dat met een lichaam? Is vijf uur tennissen te vergelijken met acht uur fietsen zoals in een Ronde van Vlaanderen? En anderhalf uur voetballen, dat lachen we dan toch weg?

‘Wielrennen is een minder belastende sport’, zegt inspanningsfysioloog Brand Breyne. ‘Dat is een cyclische beweging. Er is anderzijds ook de recuperatierperiode. Renners in de Ronde van Frankrijk leveren elke dag zo’n inspanning, die tennissers spelen vandaag niet opnieuw, maar pas morgen. Zolang er brandstof in de motor is, gaat de motor vooruit. Veel heeft te maken met voeding en energie. Daarom dat je wielrenners continu ziet eten, om de motor te voeden.’

Tennissers eten ook, en die kunnen om de twee games zelfs pauzeren.

Brand Breyne: ‘Iets eten of drinken, is vooral belangrijk om een latere ‘hongerklop’ te vermijden. En die rust, dat doet fysiek niet zoveel, die werkt eerder mentaal. Die korte recuperatie die je hebt en de extra energie die je daaruit puurt, is meteen weer weg bij de eerstvolgende inspanning.’

Is tennis dan eerder te vergelijken met voetbal?

‘Wel in die zin dat het gaat om korte, meer belastende inspanningen. Het verschil zit er dan weer in dat je bij voetbal contacten hebt, en dat elk contact een risico op kleinere blessures inhoudt, die dan een langere recuperatie vergen. Een voetbalmatch is dus meer belastend dan een tennismatch.’

Maar wat is nu het meest vermoeiend: vijf uur tennissen, of anderhalf uur voetballen?

‘Dat is appelen met peren vergelijken. Een betere vergelijking zou zijn met een voetbalmatch die 180 minuten duurt, maar dat bestaat nu eenmaal niet.’