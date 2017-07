‘Een kleiner parlement’ is sneller gezegd dan gedaan

Het is vandaag bon ton om te pleiten voor een vermindering van het aantal parlementsleden in ons ingewikkelde land. Van Groen tot N-VA, haast allemaal willen ze ‘beter doen met minder’. Dat geloven we graag. Twee vragen dringen zich op: is er nog iemand die durft zeggen dat hij tégen is? En twee: waarom heeft nog niemand een concreet voorstel ingediend?

Geen beter moment om de Vlaamse politici uit te horen over politieke vernieuwing dan de 11 juli-receptie in het Brusselse stadhuis. De zevende staatshervorming waar Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) voor pleit, is hét gespreksonderwerp onder partijvoorzitters, ministers en parlementsleden. En in de marge daarvan: een vermindering van hun eigen aantal. Nu ook Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten zich resoluut uitspreekt voor een afbouw van het aantal parlementaire mandaten, lijkt er stilaan een breed draagvlak te groeien.

Parlementsvoorzitter Jan Peumans verwelkomt de Vlaamse gezagsdragers in het stadhuis van Brussel. Foto: belga

‘80 moet kunnen’

Voortrekkers zijn ongetwijfeld de N-VA en Groen, die al jaren pleiten voor een afschaffing van de Senaat. Tegelijkertijd kunnen de Kamer en het Vlaams parlement ook nog wat afslanken, luidt het. De Vlaams-nationalisten hebben, bij monde van parlementsvoorzitters Siegfried Bracke en Jan Peumans, al gesproken over een fikse inkrimping van de huidige 150 Kamerleden en 124 Vlaamse parlementsleden. ‘Tot 80 moet mogelijk zijn’, aldus Peumans.

De liberale voorzitter Rutten wil zich niet laten vastpinnen op een cijfer, maar roept de andere partijen op om er alvast op Vlaams niveau werk van te maken. ‘We hébben in Vlaanderen de vereiste tweederdemeerderheid om communautaire thema’s aan te pakken, laat ons alles klaarmaken om de volgende legislatuur met een afgeslankt parlement aan te vatten.’ Als je een staat efficiënt wil hervormen, aldus nog de liberale kopvrouw, heb je niet per sé een volledige zevende staatshervorming nodig.

Ook de SP.A is een fervent voorstander van minder parlementsleden. Voorzitter John Crombez stuurde al tweemaal een brief naar zijn collega-voorzitters om samen te zitten voor een grote systeemhervorming, waarbij niet alleen het aantal mandaten wordt aangepakt maar ook de cumul en andere aspecten. ‘Hij kreeg nog geen gehoor’, aldus zijn woordvoerster.

Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke specifieert dat zijn partij aanstuurt op een debat waar drie elementen zéker aan bod komen: de decumul, het verminderen van de zitjes op álle niveaus en tot slot ook een manier om de parlementaire werking te verrijken met inspraak van burgers.

Minder parlementsleden betekent meer particratie

Of wordt de Kamer van voorzitter Bracke wat kleiner? Foto: belga

‘Waar wachten de Vlaamse partijen op?’ reageren Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters droog. ‘Vlaanderen kan dit helemaal zelf regelen, als men wil kan men morgen het aantal zitjes halveren. Maar men moet wel beseffen dat minder parlementsleden automatisch meer particratie met zich meebrengt. Want de kleintjes, die het debat animeren en uitwassen van de politiek - denk aan de graaizucht - aan de kaak stellen, zullen ertussen uit vallen. Wie krijg je nog in het parlement? De nummers 1 en 2 op de lijst, die niet verkozen zijn door het volk maar gekozen worden door de partijtop.’

Vuye en Wouters willen dan ook eerst en vooral weten wát we in de toekomst verlangen van parlementsleden. ‘Als we van het parlement een marionet van de meerderheid willen maken, dan zetten we beter stemrobotjes in de banken.’

Ook senator Bert Anciaux (SP.A) komt met een belangrijke kanttekening: ‘Maak de mensen niet wijs dat de politiek properder wordt met minder parlementsleden.’

Waar blijven de voorstellen?

Joris Vandenbroucke wil bovenal een debat over politieke vernieuwing. Als het van de socialisten afhangt, wordt de zaak boven de niveaus heen geregeld. ‘Maar als het debat uitblijft, moeten de Vlaamse partijvoorzitters elkaar maar eens diep in de ogen kijken’, aldus de SP.A-fractieleider.

Ook Groen belooft actie te ondernemen. ‘De decumul is voor ons het allerbelangrijkste. Daarover gaan we heel binnenkort een voorstel van decreet indienen’, verklapt Vlaams parlementslid Björn Rzoska. ‘Ik merk het bij mezelf: als je de job van parlementslid een beetje goed wil doen, dan heb je geen tijd meer over om nog een gemeente te leiden.’ In tweede instantie kunnen de parlementen worden aangepakt. De Senaat vanzelfsprekend, maar ook de Kamer. Rzoska: ‘Als je bevoegdheden overhevelt, dan kun je je afvragen of het federaal parlement nog zoveel mensen moet tellen.’

CD&V vindt het een vreemde discussie

CD&V staat niet te springen voor een roekeloze of puur symbolische inkrimping van de parlementen. Voorzitter Wouter Beke: ‘Met de zesde staatshervorming hebben we veel bevoegdheden overgedragen aan de deelstaten, waardoor een minder bevoegdheden worden uitgeoefend door het federaal niveau. Vervolgens hebben we consequent gehandeld en de Senaat afgebouwd. Er zijn nu 20 procent minder parlementsleden. Dát is volgens mij de juiste dynamiek en niet omgekeerd. Niet eerst de deelstaten versterken om vervolgens hun parlementen te verzwakken.’

In de context van een overheveling van bevoegdheden kán zijn dat de federale parlementen nog meer worden afgeslankt, maar alles hangt af van de context, beklemtoont Beke. ‘Over die zevende staatshervorming heb ik al vanalles gehoord, de Vlaamse minister-president zegt iets helemaal anders dan de Vlaamse parlementsvoorzitter, dus we zullen wel zien.’

‘CD&V heeft altijd gezegd dat de zesde staatshervorming niet de laatste zou zijn en dat het proces onomkeerbaar is’, vult hij nog aan, ‘maar de vraag is of 2019 het juiste moment is om een verdere stap te zetten. We hebben nog veel werk met de uitvoering van de zesde, en bovendien weet niemand hoe de kaarten tegen dan geschud zullen zijn.’