Na vijf jaar heeft de Zuid-Koreaanse zanger Psy zijn YouTube-record uit handen moeten geven.

De videoclip van het nummer Gangnam Style verpulverde vijf jaar geleden het record van meest bekeken video op YouTube. De videodienst moest zelfs zijn code herschrijven omdat de teller toen maar tot 2.147.483.647 ging.

Nu is de video van de troon gestoten door de muziekclip van See you again van Wiz Khalifa en Charlie Puth. De ballade is 2.896.028.922 keer gestreamd en klimt daarmee boven Gangnam Style.

See you again is geschreven voor de actiefilm Furious 7 als eerbetoon aan de verongelukte acteur Paul Walker.

Of de video lang de meest bekeken video zal blijven, is onzeker. De zomerhit Despacito van Luis Fonsi heeft intussen ook al bijna 2,5 miljard views.