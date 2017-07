‘Syrische rebellen schieten regeringsvliegtuig neer tijdens wapenstilstand’

Syrische rebellen hebben een een regeringsvliegtuig neergeschoten in Suwayda. In die zuidelijke regio geldt momenteel de wapenstilstand die Rusland en de Verenigde Staten vorige week hadden afgesproken. Dat stelt het in Groot-Brittannië gebaseerde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

‘Het vliegtuig is neergeschoten en is gecrasht in gebied onder controle van het regime’, aldus Fares al-Mounjed van de rebellengroep de Troepen van Ahmad al-Abdo. Het Observatorium vult aan dat het vliegtuig werd neergeschoten in een dorp op de grens van de provincies Damascus en Suwayda.

Het vliegtuig werd neergeschoten in de periferie van Suwayda-stad, aldus het Observatorium. Dat voegt eraan toe dat in dezelfde streek gevechten aan de gang zijn tussen het Vrije Syrische Leger en regeringstroepen.

Of de bemanning de crash overleefd heeft is nog niet duidelijk.

Twee rebellengroepen eisten de verantwoordelijkheid op in een gezamenlijk communiqué.

Het Observatorium beschuldigt de Syrische regering ervan de door Rusland en de Verenigde Staten bemiddelde wapenstilstand, die zondagavond inging, regelmatig te schenden. Die wapenstilstand geldt in drie Syrische provincies in het zuiden van het land, Deraa, Quneitra en As-Suwayda.