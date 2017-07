Syrisch Observatorium: ‘Al-Baghdadi overleden’

Het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten (SOHR) meldt dat de leider van terreurgroep Islamitische Staat (IS) Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi dood is.

‘Hoge verantwoordelijken van IS aanwezig in de provincie Deir Ezzor hebben aan het SOHR de dood van Aboe Bakr al-Baghdadi bevestigd’, aldus de directeur van de ngo, Rami Abdel Rahmane. ‘We hebben het vandaag (dinsdag, red.) vernomen, maar we weten niet wanneer en hoe hij is gestorven.’

Het is lang niet de eerste keer dat al-Baghdadi doodverklaard wordt. Enkele weken geleden had Rusland al gezegd berichten te controleren of de Russische luchtmacht de leider van IS zou hebben gedood. In maart 2015 en in juni 2016 werd bovendien ook beweerd dat al-Baghdadi zwaargewond was bij bombardementen door de Amerikaanse coalitie.

Amerikaans president Donald Trump heeft het nieuws intussen ook vernomen. Op Twitter heeft hij het over ‘big wins’.