‘Zowel IS, Iraakse troepen en coalitie gebruikten buitensporig geweld in Mosul’

Tijdens de slag om Mosul werden mogelijk oorlogsmisdaden begaan, zegt Amnesty International dinsdag. Zowel de Iraakse troepen, de Amerikaanse coalitie als de militanten van Islamitische Staat (IS) voerden onnauwkeurige aanvallen uit en gebruikten buitensporig geweld, aldus de organisatie.

In zijn nieuwe rapport documenteert Amnesty 45 aanvallen tussen januari en midden mei, waarbij minstens 426 burgers omkwamen. ‘De gruwel die de bevolking van Mosul heeft moeten doorstaan en de minachting voor mensenlevens bij alle partijen in het conflict mogen niet ongestraft blijven. Hele gezinnen werden uitgeroeid, waarvan er vele tot op vandaag nog altijd onder het puin begraven liggen’, zegt Lynn Maalouf, onderzoeksdirecteur voor het Midden-Oosten.

De mensenrechtenorganisatie stelt dat IS-militanten burgers in hun huizen opsloten door hun deuren dicht te lassen en boobytraps aan uitgangen leggen. Honderden, misschien duizenden mensen die probeerden te ontsnappen, werden gedood.

‘Patroon van aanvallen die doel misten’

In oktober 2016 begonnen de Iraakse troepen, met Amerikaanse luchtsteun, met een offensief om IS uit zijn voormalige bolwerk in Irak te drijven. Amnesty International zegt dat IS sindsdien duizenden burgers naar gebieden bracht die wel nog onder zijn controle vielen, om hen te gebruiken als menselijke schilden.

Ook registreerde Amnesty ‘een patroon van aanvallen waarbij de door de VS geleide coalitie haar militaire doelwitten niet geraakt schenen te hebben, en in de plaats daarvan burgers doodden en verwondden en niet-militaire voorwerpen vernietigden’.

IS nam Mosul midden 2014 in, de tweede grootste stad in Irak. Afgelopen zondag kondigde de Iraakse premier Haidar al-Abadi aan dat het Iraakse leger de stad had bevrijd.

Het Amerikaanse leger heeft in het verleden de beschuldigingen ontkend dat het zijn regels voor luchtaanvallen heeft versoepeld. Er wordt steeds geprobeerd een onderscheid te maken tussen burgerlijke en militaire doelwitten in Irak en Syrië, klonk het.