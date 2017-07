Gefrustreerde Max Verstappen verliest stilaan zijn geduld: “Aan sorry heb ik niks”

Max Verstappen begint zo langzamerhand zijn geduld te verliezen. De Nederlandse Formule 1-rijder viel zondag in de Grote Prijs van Oostenrijk voor de derde keer op rij voortijdig uit met zijn bolide van Red Bull.

“De teamchefs Christian Horner en Helmut Marko hebben hun excuses aangeboden, maar aan sorry heb ik niks. Sinds Monaco heb ik nul punten behaald”, zegt de 19-jarige Verstappen op de website motorsport.com. “Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Normaal gebeurt dit maximaal twee, drie keer per seizoen.”

Verstappen viel in Oostenrijk al vroeg uit door een kapotte koppeling. “Op deze manier verlies je zo langzamerhand wel het vertrouwen. Niet in mezelf, maar in de hele situatie. Ik denk dat het ook wel logisch is, als het steeds misgaat. Dit moet toch een keer ophouden. Ik weet dat iedereen enorm zijn best doet. Het is ook steeds wat anders, dus het is ook niet zomaar opgelost.”

Verstappen haalde dit seizoen nog maar een podiumplaats, hij werd derde in China. In de WK-stand is de ambitieuze Nederlander pas zevende, zijn Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (winnaar van de GP in Azerbeidjan) vierde.

Vorig seizoen schreef de Nederlandse Belg F1-geschiedenis door in Spanje op zijn 18e en 228 dagen als jongste rijder ooit een GP te winnen. Hij sloot het WK af als vijfde.