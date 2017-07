Compliment voor Magnette, uithaal naar voetbalbond

Vlaanderen moet een eigen diplomatiek apparaat uitbouwen en een zelfstandige buitenlandse politiek ontwikkelen. Dat heeft Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans herhaald in zijn 11 juli-toespraak. Daarbij haalde hij ook uit naar de aanstelling van een Franstalige voetbalbondvoorzitter en loofde hij Waals president Paul Magnette voor zijn houding tegenover Ceta.

In zijn toespraak schetste Peumans de rol van Vlaanderen als regio in een veranderende Europese Unie. De parlementsvoorzitter herhaalt daarbij zijn pleidooi voor een ‘sterke, autonome, Vlaamse diplomatie’.

‘Je moet de gevolgen van het federalisme aanvaarden, vandaag is het zo dat Buitenlandse Handel zo goed als volledig van Vlaanderen is’, verklaarde Peumans eerder al in een interview met De Standaard.

‘Aanstelling voetbalbond is schabouwelijke kaakslag’

Volgens Peumans bestaat er in het buitenland nog al te vaak het foute beeld van België als een Franstalig land. Dat de Belgische voetbalbond net een voorzitter heeft gekregen die ‘Nederlands-onkundig’ is, kan voor Peumans niet door de beugel. ‘Een voorbeeld van la Belgique à papa.’

‘Op internationale voetbalvergaderingen zullen zes en half miljoen Vlamingen op eentalig Franse wijze vertegenwoordigd worden. Dat is een schabouwelijke kaakslag voor de meerderheid van de bevolking in dit land’, aldus Peumans.

‘Brexit-gesprekken niet aan federale overlaten’

Peumans gaat nog een stapje verder. Hij wil niet enkel een Vlaams diplomatiek corps en een Vlaams ministerie van Buitenlandse Zaken, Vlaanderen zou een ‘zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars’ moeten ontwikkelen.

Zo zou Vlaanderen in de brexit-gesprekken niet afhankelijk mogen zijn van de federale onderhandelaars. ‘Groot-Brittannië is voor Vlaanderen een veel te belangrijke partner om deze gesprekken exclusief over te laten aan federale instanties’.

Omdat Vlaanderen zo’n zwaar aandeel heeft in de Belgische export, zou het voor Peumans logisch zijn dat Vlaanderen ook een groter gewicht krijgt in de onderhandelingen over de handelsakkoorden met Groot-Brittannië. ‘Inclusief het voorzitterschap’, klonk het. ‘De Brexit is een ideale gelegenheid voor de verdere ontwikkeling van zelfstandige Vlaamse buitenlandse politiek met eigen onderhandelaars.’

'Houding Magnette heeft wereld de ogen geopend'

Peumans had tot slot ook nog een compliment klaar voor Waals minister-president Magnette, die ook in de zaal zat. ‘Wallonië heeft baanbrekend werk verricht in zijn houding bij de goedkeuring van het Ceta-handelsakkoord met Canada.’

‘De Waalse regeringsleider kon met zijn veto op weinig begrip rekenen van Vlaanderen’, herinnerde Peumans zich. ‘De economische realiteit leert ons alweer dat bij ons veel meer economische belangen op het spel staan als in Wallonië. En toch heeft de houding van Magnette de ogen van de wereld geopend: sinds het Ceta-dossier weet iedereen dat een regio zijn veto kan stellen tegen een beslissing in Europa.’