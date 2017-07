Clouseau heeft goed nieuws voor fans

Speciaal voor hun fans hebben Kris en Koen Wauters goed nieuws. De groep, die haar dertigste verjaardag viert, wil iedereen verrassen met een reeks intieme theaterconcerten.

‘We staan al 30 jaar met veel plezier en vol overgave op podia in heel Vlaanderen en Nederland. Het heeft ons verrast en het geeft ons een super gevoel dat alle concerten van onze theatertour ‘CLOUSEAU30’ zo snel uitverkochten!’ , zeggen de broers.

De concerten in het najaar van 2017 en het voorjaar van 2018 in België én Nederland, zijn nu immers al volledig uitverkocht.

‘Die snelle ticketverkoop zorgde er helaas ook voor dat een aantal mensen niet aan een kaartje zijn geraakt. Daarom hebben we in onze agenda ruimte gemaakt om in elke regio van Vlaanderen nog een extra concert te organiseren. Zo krijgt iedereen toch nog de kans om ons tijdens deze bijzondere tournee aan het werk te zien’, verkondigt Clouseau.

In verschillende steden komen extra concerten, zoals in Hasselt, Gent, Amsterdam, Oostende, Brussel en Antwerpen.