Belg waarschuwt andere bestuurders: ‘Ook boete van 580 euro als radarverklikker in je bagage zit’

Wie deze zomer naar of door Zwitserland rijdt met de wagen, laat maar best zijn radarverklikker thuis. Want zelfs als hij niet is ingeschakeld en in je koffer zit, riskeer je een zware boete. Dat heeft een Belg aan den lijve ondervonden.

Michael Gaone vertrok dit weekend vanuit Châtelet, in de provincie Henegouwen, met de auto op reis naar het Gardameer in Italië. In Bazel, aan de Zwitserse grens, werd hij gecontroleerd en vonden douaniers een Coyote in zijn valies. ‘Het toestel stond uitgeschakeld, omdat ik wist dat het verboden was in Zwitserland’, getuigt hij bij RTL.

Maar dat volstaat blijkbaar niet. Michael werd meegenomen voor verhoor en mocht pas enkele uren later het politiekantoor verlaten. Zonder zijn Coyote en nadat hij omgerekend 580 euro boete had betaald.

‘In sommige landen lachen ze er inderdaad niet mee’, zegt Benoit Godart van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV). Volgens Danny Smagghe van Touring hebben ze al meer meldingen gekregen van mensen die hun radarverklikker moesten afgeven en er een zware boete bovenop kregen. Sommige landen zoals Zwitserland zijn extreem streng.

‘In Frankrijk zijn radarverklikkers verboden als zij de exacte locatie doorgeven waar radars zijn opgesteld. Wat wel is toegelaten is het waarschuwen voor “gevarenzones’ waar al of niet radars zijn opgesteld. Ook in Duitsland is dat het geval. Maar in onder meer Zwitserland, Ierland, Slovakije en Turkije zijn alle verklikkers verboden en dus ook strafbaar. Wie op veilig wil spelen, laat de radarverklikker best thuis’, zegt Smagghe.