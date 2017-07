E-mail lichtte zoon Trump in over Russische inspanning om campagne te helpen

Donald Trump Jr. werd per e-mail op de hoogte gebracht dat de ontmoeting met een Russische advocate, juni vorig jaar, deel uitmaakte van een poging van het Kremlin om de kandidatuur van Donald Trump te helpen. Dat schrijft The New York Times.

De mail werd gestuurd door Rob Goldstone, een Brit met een verleden als tabloidreporter. Dat bevestigen drie mensen die weet hebben van de mail aan The New York Times. Hij was het ook die de ontmoeting tussen Trumps zoon en de Russische advocate regelde.

In een schriftelijke verklaring zondag had Trumps oudste zoon al toegegeven dat hij instemde met die ontmoeting, omdat hij geïnteresseerd was in compromitterende informatie over Trumps tegenkandidate, Hillary Clinton. Of hij wist dat de vrouw optrad voor het Kremlin, gaf hij niet mee in die reactie.

Uit de mail van Goldstone aan Trump Jr. blijkt dat het Kremlin de bron was van de informatie. Verdere details over de Russische inspanningen om Trump te helpen geeft de mail niet.

Hacking

Of de Russen de informatie verkregen door in te breken in de servers van de Democratische partij, is niet bewezen. De ontmoeting vond wel plaats minder dan een week voor de eerste berichten kwamen over Russische hackers die waren geïnfiltreerd bij de Democraten.

De krant wijst erop dat het Amerikaanse ministerie van Justitie bijzonder geïnteresseerd zal zijn in de bewuste e-mail. Een advocaat van Trumps zoon reageert dat zijn cliënt niets verkeerd gedaan heeft en zal samenwerken met de onderzoekers als dat gevraagd wordt. ‘Volgens mij is dit “much ado about nothing”’, reageert advocaat Alan Futerfas.

De ontmoeting, waarover The New York Times zaterdag al berichtte, werd ook bijgewoond door Trumps schoonzoon Jared Kushner en Paul Manafort, destijds campagneleider.