Standard versterkt zich met Nigeriaanse verdedigende middenvelder

Standard heeft de Nigeriaan Uche Henry Agbo aangetrokken. Onder voorbehoud van medische testen maakt de verdedigende middenvelder de overstap van Premier Leagueclub Watford, zo melden de Rouches dinsdag op hun website.

De 21-jarige Agbo werd vorig seizoen door Watford uitgeleend aan de Spaanse eersteklasser Granada. De Nigeriaan, eenmalig international, speelde voor de Andalusische club 31 wedstrijden in La Liga.

“Uche is een jonge middenvelder met een belangrijk spelvolume en een goede balrecuperatie”, legt sportief directeur Olivier Renard uit. “Een groot gedeelte van afgelopen seizoen was hij titularis in de Spaanse liga. Hij is klaar voor een nieuwe uitdaging en zal meer opties bieden voor ons middenveld.”

Agbo, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, zal bij Standard het rugnummer 5 dragen.