FBI arresteert Amerikaanse soldaat op verdenking van terrorisme

Een Amerikaanse soldaat is op Hawaï opgepakt door de FBI voor terrorisme. De verdachte zou banden hebbende met de jihadistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS), schrijven Amerikaanse media maandag (plaatselijke tijd).

De 34-jarige soldaat is gelegerd op de basis in Honolulu, de hoofdstad van de staat Hawaï, weet AP. De verdachte zou in de loop van de dag nog voorgeleid worden. Hij trad in december 2001, kort na de aanslagen van 9/11, toe tot het leger en deed missies in Afghanistan en Irak.