Zestien doden bij crash Amerikaans militair vliegtuig in Mississippi

In de Amerikaanse staat Mississippi is maandagnamiddag (plaatselijke tijd) een militair vliegtuig neergestort. Daarin zaten zestien mensen, geen van hen overleefde het ongeluk. Dat zegt de directeur van het crisiscentrum Fred Randle.

Het ongeluk gebeurde in LeFlore County, in het midden van de staat in het zuidoosten van de Verenigde Staten.

In tegenstelling tot wat eerder aangenomen werd, waren er zestien mensen aanwezig in de C-130. Geen van hen overleefde de crash, zegt Randle, die aan het hoofd staat van het crisiscentrum in Leflore County.