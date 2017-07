William Troost-Ekong verlaat AA Gent en trekt naar Turkije

William Troost-Ekong verlaat AA Gent voor het Turkse Buraspor. Dat maakte de Oost-Vlaamse club maandag bekend. De 23-jarige Nederlandse verdediger van Nigeriaanse origine was sinds 2015 bij Gent onderdak, maar maakte pas het voorbije half jaar deel uit van de A-kern. Tot januari 2017 werd hij aan het Noorse Haugesund uitgeleend.

Troost-Ekong was een Nederlandse jeugdinternational, maar koos inmiddels voor het elftal van Nigeria, waarmee hij in 2016 brons veroverde op de Olympische Spelen. Hij speelde voor de jeugd van Fulham en Tottenham, maar werd in 2013 prof bij Groningen, dat hem tot 2015 aan Dordrecht uitleende.