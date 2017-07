Deinze en Nevele willen fuseren tot tweede grootste stad van Oost-Vlaanderen

Deinze en Nevele willen fuseren. Die intentie hebben de burgemeesters van beide gemeenten bekendgemaakt. Als de fusiestad er komt, dan wordt ze in oppervlakte de tweede grootste van Oost-Vlaanderen, goed voor 43.000 inwoners.

Een stad die op het vlak van inwoners dubbel zo groot wordt als Eeklo en zich zo tussen steden als Lokeren en Dendermonde nestelt. Dat moet het nieuwe Deinze-Nevele worden. Of voorlopig officieel ‘Deinze, in het land van Nevele’. ‘Want ook al zullen we samen zeventien deelgemeenten tellen, toch zullen ze allemaal hun eigenheid behouden.’



Een lastige klus, want van pakweg Merendree (Nevele) naar Gottem (Deinze) ben je met de wagen al goed een klein halfuur onderweg. De nieuwe fusiestad wordt in oppervlakte (127,42 km2) dan ook de tweede grootste van Oost-Vlaanderen. Enkel grootstad Gent doet beter.



Schuldafbouw



Er is ook een financiële kant aan het verhaal. Vlaanderen beloont fusies met 500 euro schuldafbouw per inwoner met een maximumbedrag van twintig miljoen euro. Dat bedrag kan de fusiestad, goed voor 43.000 mensen, straks dus helemaal opstrijken. ‘Al is dat niet de hoofdreden van onze mogelijke fusie’, beklemtonen Vermeulen en Cornelis.



Gemeenteraden beslissen



De beslissing om de gesprekken tussen de colleges op te starten is de eerste stap die het fusiedecreet voorziet. ‘Het zijn de gemeenteraden van eind augustus die uiteindelijk definitief het licht op groen kunnen zetten voor een fusie in 2019’, klinkt het bij de burgemeesters.

’Meerdere koppels’



‘Maar deze fusie is meer dan alleen cijfers en structuren. Deinze en Nevele wordt een fusie van mensen’, klinkt het bij burgemeesters Jan Vermeulen (CD&V) en Johan Cornelis (CD&V). ‘De beide gemeenten zijn momenteel al in enkele samenwerkingsverbanden actief. Deinze is de hoofdstad van de Leiestreek, terwijl Nevele één van de vele parels van het Meetjesland is.’



‘Onze mensen vinden elkaar. Ze lopen school in Deinze, bezoeken de Markt, het ziekenhuis. en trouwen met elkaar. Er zijn meerdere koppels uit Nevele en Deinze die elkaar al lang geleden voor het leven hebben gevonden en er zullen er nog vele volgen.’