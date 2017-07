Venus Williams en tegenstandster boos op organisatie van Wimbledon: “Vrouwen verdienen beter”

De Amerikaanse Venus Williams (WTA-11) en de Letlandse Jelena Ostapenko (WTA-13) hebben maandag de organisatie van Wimbledon op de korrel genomen. Beide tennissters, die elkaar treffen in de kwartfinale in Londen, pleiten voor meer vrouwenwedstrijden op de grote courts.

De oproep komt er nadat Roland-Garros-winnares Ostapenko het niet kon begrijpen waarom haar duel van de achtste finales tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA-5) slechts op court 12 gespeeld werd. “Ik denk dat onze partij, die interessant was om te volgen voor de fans, een beter terrein verdiende dan court 12”, meende de Letse. “Elina staat in de top vijf van de wereldranking, ik had verwacht dat we op een groter court zouden tennissen.”

Venus Williams, die op het Centre Court de Kroatische Ana Konjuh (WTA-29) klopte, trad haar collega bij. “Ik ben er zeker van dat veel tennissters liever op de belangrijkste terreinen zouden spelen”, zei de 37-jarige Amerikaanse.

‘s Werelds nummer een Angelique Kerber, die maandag in de vierde ronde uitgeschakeld werd, moest haar twee laatste wedstrijden tot haar verbazing op court 2 afwerken. Het duel tussen Williams en Ostapenko staat dinsdag wel op Central Court geprogrammeerd.

Organisator verdedigt zich

De tweede maandag van Wimbledon, “Manic Monday”, is traditioneel heel druk omdat dan zowel bij de mannen als bij de vrouwen alle achtste finales afgewerkt worden. “De terreinverdeling was bijzonder moeilijk”, verdedigde organisator Richard Lewis zich. “Bij de mannen kwamen met Rafael Nadal, Roger Federer, Novak Djokovic en Andy Murray vier van de beste tennissers uit de geschiedenis in actie. Die speelden logischerwijs op de belangrijkste courts.”