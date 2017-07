‘Geen aanwijzingen van terreurplannen met wapenarsenaal’

De broers Khalid (40) en Akim (37) Saouti, die woensdag opgepakt werden in Anderlecht omdat ze een terreuraanslag zouden plannen, hadden helemaal geen dergelijke plannen. Dat zeggen tenminste hun advocaten.

Beide broers zijn maandagnamiddag voor de Brusselse raadkamer verschenen, maar daar hebben hun advocaten niet om de vrijlating van hun cliënten gevraagd. De raadkamer zou maandagavond nog uitspraak doen.

Franse en Belgische speurders kwamen woensdagochtend in actie om een terreurcel op te rollen die volgens het federaal parket vergevorderd was in de voorbereiding van een nieuwe terreuraanslag. In Frankrijk werd de 42-jarige Salah Ghemit opgepakt, een man met een zwaar crimineel verleden die geradicaliseerd zou zijn, en in België vlogen de broers Saouti in de cel.

Uit het onderzoek zou blijken dat Ghemit en Saouti’s de voorbije weken regelmatig telefonisch contact hadden en dat er minstens één ontmoeting was in het Brusselse. Speurders beschikken immers over videobeelden waarop te zien is hoe Ghemit samen met Akim Saouti de garagebox bezoekt waar woensdag kalasjnikovs gevonden werden, maar ook een riot gun, drie handvuurwapens met munitie, politieradio’s, twee kogelwerende vesten, een blauw zwaailicht, een uniform van een veiligheidsagentschap, twee politieuniformen, een uniform van de civiele bescherming en vier ontstekingsmechanismen.

Terreur of banditisme?

‘De wapens die in die garagebox zijn gevonden, waren van Akim Saouti’, zegt meester Xavier Carrette, de advocaat van Akim Saouti. ‘Ook het andere materiaal was van hem. Verder speurwerk zal moeten duidelijk maken of het inderdaad om een terrorismedossier gaat of dat we eerder te maken hebben met groot banditisme.’

‘Mijn cliënt en zijn broer hadden alvast geen terreurplannen, minstens is er in het dossier niets dat daarop wijst. We weten natuurlijk niet wat de bedoelingen van die Fransman waren, we hebben nog geen zicht op het Franse luik van het dossier maar ik hoop dat we dat spoedig krijgen.’

Volgens de strafpleiter wijst niets er ook op dat Khalid en Akim Saouti geradicaliseerd zouden zijn. Hun broer Saïd Saouti, een Kamikaze Rider die in oktober 2016 werd veroordeeld voor terrorisme, was toen volgens de rechtbank wel duidelijk een aanhanger van terreurgroep IS.