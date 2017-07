Eerste Tourweek veilig overleefd, maar... hond knalt Belg omver op rustdag

Thomas Degand (Wanty-Groupe Gobert) zal zich zijn trainingsritje op de eerste rustdag van de Tour de France nog lang heugen. Onze landgenoot werd omver geknald door een hond en liep schaafwonden op aan de volledige rechterzijde van zijn lichaam.

Degand trok er alleen op uit voor een ritje op de rustdag. “Plots kwam een dalmatiër uit de tuin van een woning aangelopen”, zei hij. “Ik kon hem niet meer ontwijken, hij liep knal in mijn wiel en ik kwam ten val.”

De 31-jarige renner liep schaafwonden op over de ganse rechterzijde van zijn lichaam. “Ik had toch wel wat werk om al die wonden te verzorgen”, aldus ploegarts Joost De Maeseneer. “Thomas zal hier toch een paar dagen last van hebben.”

“Ik voel dat alles wel wat tegen trekt, aldus Degand. “Dinsdag en woensdag zal ik zeker met wat stramheid rondfietsen. Dit is vervelend, maar het had erger kunnen zijn en ik ben al blij al nog blij dat het slechts bij schaafwonden bleef.”

Foto: BELGA