Sensatie bij mannen op Wimbledon: Nadal eruit na thriller, titelverdediger Murray en Federer stellen niet teleur

Andy Murray (ATP 1) heeft zich maandag geplaatst voor de kwartfinales van Wimbledon, de titelverdediger won in drie sets. Ook Roger Federer (ATP-5) moest in zijn vierde wedstrijd op Wimbledon geen set prijsgeven. Rafael Nadal (ATP 2) haalde het echter niet tegen Gilles Müller (ATP 26): pas na een ware thriller en een ellenlange vijfde set (13-15) mocht de Luxemburger verrassend door naar de volgende ronde. Het overzicht van de resultaten bij de mannen op maandag:

Nadal buigt na bijna vijf uur

‘s Werelds nummer twee Rafael Nadal zal Wimbledon dit jaar geen derde keer op zijn palmares brengen. De 31-jarige Spanjaard moest maandag in de achtste finales in een marathonpartij het onderspit delven voor de Luxemburger Gilles Muller (ATP-26). Pas na 4 uur en 48 minuten stond de 6-3, 6-4, 3-6, 4-6, 15-13 eindstand op het bord. Nadal redde vier matchballen. Het begon al slecht voor de Spanjaard toen hij (nog voor hij het gras betrad) pijnlijk botste met deurpost toen hij zich opwarmde in de catacomben.

Het is de tweede keer dat de 34-jarige Müller zich op een Grand Slam bij de laatste acht schaart. In 2008 bereikte hij de kwartfinales van het US Open. Op Wimbledon schopte hij het eerder nooit verder dan de derde ronde (1/16 finales). Nadal, die vorige maand zijn naam een tiende keer op de erelijst van Roland-Garros schreef, won het toernooi in 2008 en 2010.

Foto: REUTERS

Om een plaats bij de laatste vier geeft Müller de Kroaat Marin Cilic (ATP-6) partij. Die ontdeed zich in 1 uur en 41 minuten met driemaal 6-2 van de Spanjaard Roberto Bautista Agut (ATP-19). Voor de 28-jarige Cilic is het de vierde keer op rij dat hij de kwartfinales haalt op het gras van de All England Club. Cilic telt met de US Open 2009 een grandslamtitel op zijn erelijst.

Foto: AP

Door de nederlaag van Nadal vergroten de kansen van Andy Murray om nummer een van de wereld te blijven. De Schot kan nu alleen nog van de troon gestoten worden door de Serviër Novak Djokovic (ATP-4). Die moet het toernooi wel winnen om opnieuw de nummer een op de ATP-ranking te worden. Djokovic zal pas dinsdag aantreden in de achtste finales. Hij geeft daarin de Fransman Adrian Mannarino (ATP-51) partij. De wedstrijd had maandag na die van Müller en Nadal moeten plaatsvinden, maar toen Muller het afmaakte begon het al te schemeren in Londen.

Titelverdediger Murray heeft ticket voor kwartfinales op zak

Titelverdediger Andy Murray (ATP 1) zette in de vierde ronde de Fransman Benoit Paire (ATP 46) opzij met 7-6 (7/1), 6-4 en 6-4. De 30-jarige Murray mikt voor eigen publiek op een derde Wimbledonkroon (na 2013 en 2016). Benoit Paire, 28, haalde dit jaar bij zijn zevende deelname voor het eerst de achtste finales op het heilige gras van de All England Club.

Foto: AFP

De Schot neemt het in de kwartfinale, zijn tiende op rij in Londen, op tegen de Amerikaan Sam Querrey (ATP 28). Het Amerikaanse opslagkanon (1m98) was in de vierde ronde te sterk voor de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 42). Querrey kreeg de kwalificatie op court 18 wel niet cadeau. Pas na ruim drie uur tennis en vijf sets stond de 5-7, 7-6 (7/5), 6-3, 6-7 (11/13) en 6-3 eindstand op het bord.

Foto: Photo News

Querrey, het 24e reekshoofd, doet met zijn plek in de kwartfinales even goed als in 2016. Toen verloor hij van de Canadees Milos Raonic.

Roger Federer zonder setverlies naar kwartfinales

Roger Federer (ATP-5) moest ook in zijn vierde wedstrijd op Wimbledon geen set prijsgeven. De 35-jarige Zwitser plaatste zich op een drafje voor de kwartfinales door de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP-11) in 1 uur en 38 minuten met 6-4, 6-2 en 6-4 te verslaan.

Foto: Photo News

Om een plaats bij de laatste vier neemt Federer het op tegen de Canadees Milos Raonic (ATP-7). Die had 3 uur en 23 minuten nodig om de Duitser Alexander Zverev (ATP-12) met 4-6, 7-5, 4-6, 7-5 en 6-1 uit te schakelen.

Foto: EPA

Federer jaagt een achtste titel na in Wimbledon. Hij won het grasgrandslam al in 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009 en 2012. Nu deelt hij het record van zeven zeges nog met de Amerikaan Pete Sampras. Dit jaar won Federer al het Australian Open, goed voor zijn achttiende grandslamzege, waarmee hij wel alleen recordhouder is. Het is de vijftigste keer dat Federer zich voor de kwartfinales van een Grand Slam plaatst en ook dat is een record. De Amerikaan Jimmy Connors volgt met 41 kwartfinales van 1972 tot 1991 op ruime afstand. Op Wimbledon zit Federer voor de vijftiende keer bij de laatste acht. Connors was tot maandag met veertien kwartfinales mederecordhouder.

De 26-jarige Raonic kon nog geen Grand Slam op zijn palmares brengen. Op Wimbledon was hij vorig jaar runner-up.

In de onderlinge confrontaties met Raonic leidt Federer met 9-3. De Canadees won vorig jaar wel de jongste twee duels. Hij versloeg Federer in de finale in Brisbane en schakelde hem op Wimbledon in de halve finales in vijf sets uit (6-3, 6-7, 4-6, 7-5, 6-3). Ook in 2014 stonden Federer en Raonic op Wimbledon al eens tegenover elkaar in de halve finales. Toen won Federer met driemaal 6-4. .