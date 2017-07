Trump: ‘Doodnormaal dat Ivanka mijn plaats innam’

Dat Ivanka Trump tijdens de G20-top afgelopen weekend ineens op de stoel van haar vader ging zat, vindt die laatste ‘doodnormaal’.

Eén van de vele vergaderingen tijdens de vierdaagse G20-top in Hamburg ging afgelopen weekend, achter gesloten deuren, over de ontwikkeling van Afrika. Toen de voorzitter van de Wereldbank Jim Yong Kim het woord nam, bleek Ivanka Trump ineens te hebben plaatsgenomen op de stoel van haar vader. De wereld fronste de wenkbrauwen.

Maar Donald Trump merkt op Twitter op dat het ‘doodnormaal’ is dat zijn dochter hem verving tijdens de vergadering. In een volgende tweet wees de Amerikaanse president er ook op dat de hypothetische reactie volgens hem anders zou geweest zijn, zou Chelsea Clinton de plaats van Hillary Clinton innemen.

Duits bondskanselier Angela Merkel, gastvrouw voor de G20, was volgens Trump bovendien akkoord. Eerder was Merkel in Duitse media een vraag over het onderwerp uit de weg gegaan. ‘Ivanka maakt deel uit van de Amerikaanse delegatie’, wou ze er enkel over kwijt.

Ook Nikki Haley, de Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties, stond ook achter Ivanka’s deelname aan de vergadering. Als presidentieel adviseur neemt ze immers wel vaker deel aan meetings met haar vader, ‘vooral als het gaat over vrouwen en economische zaken’.

Ivanka heeft van vrouwenrechten inderdaad een van haar aandachtspunten gemaakt. Zo nam de first daughter tijdens de G20 ook deel aan een lanceringsevenement voor een publiek-private samenwerking die vrouwelijke ondernemers in ontwikkelingslanden een moet ondersteunen.