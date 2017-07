In Parijs heeft het hevige onweer van zondagavond en -nacht heel wat problemen voor het openbaar vervoer veroorzaakt. Uitbater RATP moest een vijftiental metrostations even sluiten door wateroverlast.

Uit cijfers van de weerdienst blijkt dat zondagavond een recordhoeveelheid neerslag is gevallen in Parijs, met 49 millimeter in een uur tijd. Normaal valt diezelfde hoeveelheid in de hoofdstad op drie weken tijd in juli. Het vorige record, uit 1995, bedroeg 47 millimeter.