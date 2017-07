Krakers hebben woningen in Gent verlaten

Roma hadden een aantal weken geleden twee woningen gekraakt in de Gentse Provenierstersstraat. Zij hebben het voorbije weekend de panden verlaten. Dat wordt bevestigd door de eigenaar van het pand.

Er werden twee panden gekraakt in de Provenierstersstraat in het centrum van Gent. De eigenaar werd eind juni door de buren gewaarschuwd dat er zich krakers in het pand bevonden, maar dat de politie niet kon optreden. Er waren een 16-tal personen in het pand getrokken en volgens de eigenaar veranderen de krakers de sloten van de woning, die gerenoveerd ging worden.

De wijkdienst en de sociale dienst van de stad Gent hadden bemiddeld en de Roma waren akkoord om binnen de twee weken het pand te verlaten. Er werd ook een procedure voor de vrederechter gestart, maar de Roma hebben het voorbije weekend de woningen verlaten.

'De Roma zeiden me dat ze de continue media-aandacht, de vijandige houding van de buren en het constante aandringen van mezelf erg vervelend vonden', zegt eigenaar Alexander De Cuyper. 'Dit weekend heb ik hen zo ver gekregen het pand te verlaten. Zij hadden een camera op de kop getikt, zeiden ze me, waarmee ze richting aalter wilden trekken.'

De Cuyper moet het pand nu nog opruimen. 'Ze hadden mij verzekerd dat ze het proper gingen achterlaten. Ik heb ze ook zien kuisen, dus ze hebben dat ook gedaan', zegt De Cuyper. 'Maar toen zijn we de kasten, deurtjes en lades beginnen opentrekken. Momenteel liggen hier tien vuilniszakken gevuld met allerlei rommel die we konden verzamelen. De vuilnisdienst heeft beloofd die zakken speciaal te komen ophalen.'

Kosten

'De procedure voor de vrederechter, mijn advocaat en de deurwaarder samen kosten 2000 euro. Ik hoop die som tot de helft te beperken door de procedure stop te zetten. Daarnaast moest ik ook een slotenmaker laten komen in het weekend en mijn waardevolle oude deur herstellen.' Decuyper schat het totale kostenplaatje op 4000 à 5000 euro.

Strafbaar

Politici willen de kraken strafbaar maken. Open VLD, N-VA, CD&V en MR werkten snel nieuwe voorstellen uit voor een strengere wetgeving rond kraken. Die wet is er nog steeds niet, omdat het parlement nog moet stemmen. Maar dat blijft uit.

In de nieuwe wet zou de burgerlijke procedure versterkt worden. De vrederechter zou meer slagkracht krijgen en, belangrijk, de procedure zou sneller worden afgewerkt. Anderzijds zou kraken een klachtmisdrijf worden, dat strafrechtelijk aangepakt kan worden als iemand een klacht indient.

Beleid

Decuyper heeft kritiek op het beleid in Gent. 'Mijn advocaat zegt me dat er manieren zijn om ze sneller uit te drijven', zegt hij. 'Op basis van diefstal van elektriciteit bijvoorbeeld.'

De eigenaar heeft beslist om het pand niet langer leeg te laten staan in de vakantiemaanden. 'Wij hebben iemand gevonden die in het pand zal trekken als huurder. We hebben immers geen zin om volgende week nieuwe krakers in ons huis te vinden.'

Holstraat

In maart was er nog grote ophef toen Roma een huis in de Gentse Holstraat gekraakt hadden. De eigenaars verbleven toen in het buitenland. Zij waren er naar eigen zeggen ingetrokken in de woning op aanraden van een ‘verhuurder’, aan wie ze 150 euro hebben betaald. Het incident leidde tot een versnelling van de strafbaarstelling van kraken, maar die wet is nog niet goedgekeurd in het parlement.