Jambon: ‘Alles uit de kast om terrorisme te bestrijden’

Met forse woorden sprak minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) maandag een delegatie Europese imams toe op het Beursplein in Brussel. Zij maakten daar een tussenstop in hun ‘Marche des Musulmans contre Le Terrorisme’, waarbij ze alle steden in West-Europa bezoeken die de jongste vier jaar door IS-terreur zijn getroffen.

‘Er is wel degelijk een wij-zij-opdeling in onze samenleving’, sprak Jambon. ‘Maar het zijn niet de godsdiensten die ons verdelen. De scheidslijn ligt tussen al wie het goed voor heeft met de samenleving aan de ene kant, versus een kleine minderheid die de samenleving met terreurdaden wil destabiliseren. We moeten alles uit de kast halen om deze minderheid met alle rechtsmiddelen te bestrijden’.

Foto: BELGA

De woorden van de minister kenden bijval bij de initiatiefnemers: ‘Het zijn inderdaad sterke woorden van uw minister van Binnenlandse Zaken’, zei Hassen Chalgoumi, de imam van Drancy, een voorstad van Parijs. ‘Zijn boodschap ondersteunt ons in dit initiatief van verzet tegen geweld. Wij zijn allen verenigd tegen de barbaren die ons willen verdelen.’

Positief virus

Jambon zei ook dat veiligheidsmaatregelen alleen niet volstaan. Hij pleitte voor een samenleving die alle jongeren kansen geeft en die iedereen met een positief virus aansteekt om die kansen ook te grijpen. ‘Er rust een verpletterende verantwoordelijkheid op de schouders van politici om duurzame oplossingen te vinden. Maar dit initiatief van u was ook nodig. Ik dank u hiervoor.’

Er waren massaal veel politiemensen en veiligheidsagenten opgetrommeld voor dit gebeuren, maar er daagden niet veel sympathisanten op. Marek Halter, de Frans-Joodse schrijver die samen met Chalgoumi aan de oorsprong van deze mars van imams staat, vond dat ‘ontgoochelend’: ‘Het bewijst dat er nog veel werk aan de winkel is. Laat vandaag daarvan dan het begin zijn.’

Foto: BELGA

De imams trekken nog tot de Franse nationale feestdag, op 14 juli, rond. Afgelopen weekend waren ze in Parijs en Berlijn. Morgen bezoeken ze de kerk waar een Frans priester tijdens de eucharistie werd vermoord. Op 14 juli zal het precies een jaar geleden zijn dat een vrachtwagen op feestvierders in Nice inreed.