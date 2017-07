Gezondheidstoestand Liu Xiaobo ‘kritiek’

De gezondheidstoestand van de Chinese Nobelprijswinnaar Liu Xiaobo is er verder op achteruit gegaan.

Hij verkeert in kritieke toestand en zijn bloeddruk is gedaald, zo deelde het ziekenhuis in Shenyang waar de man verpleegd wordt maandag mee. Liu lijdt aan terminale leverkanker.

Liu is medeauteur van het Charter 08, een document dat in 2008 werd getekend door 300 intellectuelen en waarin wordt opgeroepen tot een ‘vrije, democratische en grondwettelijke staat’ in China. Hij werd daarvoor tot een gevangenisstraf van elf jaar veroordeeld wegens ‘subversief’ gedrag. In 2010 werd hij voor zijn strijd voor de burgerrechten in China beloond met de Nobelprijs voor de Vrede.