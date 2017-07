We naderen zo stilaan het hoogtepunt van Vlaaanderen Feest – een elfdaagse met 1500 feestjes, gaande van een optreden van het langharig tuig van Van Echelpoel tot een lezing van de iets beter gecoiffeerde Rik Van Cauwelaert.

Straks kunt gaan meezingen met Knokke-Heist zingt of naar een Vlaamse kermis in Lede. De taalgrenswandeling vanmorgen in Landen hebt u net gemist en de toespraak van Ludo Abicht in Roeselare ook. Niet ...